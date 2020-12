TINGNAN: 2 grupo ng mga dolphin, namataang naglalaro sa baybayin sa Tagum

TAGUM CITY— Namangha ang ilang residente na malapit sa baybayin ng Brgy. Libuganon sa lungsod na ito nang makita nila ang dalawang pod o grupo ng mga dolphin na tumatalon sa dagat at tila naglalaro nitong Sabado ng hapon.

Sa video ni Giovanni Rellon, makikitang malapit lang sa bangka nila ang mga dolphin na tinatayang nasa dagat na may 200 hanggang 600 metro ang lalim.

"It seems nag-rest sila from migration at feeding. Isang grupo ng adult dolphin at another group of youngster ang nakita namin," ayon kay Rellon.

Ilang beses na rin umanong may sightings ng dolphin doon, pero unang beses itong nangyaring naglalaro sila malapit sa bangka.

Ayon kay Rellon, hindi na niya ibibigay ang eksaktong lokasyon ng mga dolphin para hindi maistorbo ng mga tao.

Umaasa rin siyang mapangalagaan ang mga marine species para lalo pa itong dadami sa Davao Gulf.

Batay sa pag-aaral ng World Wildlife Fund (WWF) noong 2004, kinilala ang Davao Gulf, na may lawak na 650,000 hectares, na isa sa mga top diversity sites para sa mga whales at dolphins sa bansa.

Kabilang sa mga sightings sa naturang marine area ang 10 whale at dolphin species gaya ng sperm whale, dwarf sperm whale, Fraser’s dolphin, Risso’s dolphin, short-finned pilot whale, killer whale, long-snouted spinner dolphin, Indo-Pacific bottlenose dolphin, at Cuvier’s beaked whale.

Patuloy na nanawagan ang mga awtoridad at mga environmentalist na huwag pakialaman ang mga marine mammals na madalang makita sa Davao gulf, at kinakampanya na huwag magtapon ng mga basura sa dagat dahil mapanganib ito sa mga marine species.--Ulat ni Hernel Tocmo