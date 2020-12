Suspek sa robbery-holdup, patay matapos manlaban umano sa pulis sa Samar

Patay ang isang lalaki na sangkot umano sa mga robbery-holdup sa Samar matapos manlaban umano sa mga awtoridad.

Ayon sa impormasyon mula kay Police Major Norman Ala, hepe ng Criminal Investigation and Detection Group sa Samar, nangyari ang insidente alas 2:15 ng umaga nitong Lunes sa Barangay Tingib sa bayan ng Basey.

Nakilala ang namatay na si Arvin Baculanlan.

Isisilbi sana ng operatiba ang warrant of arrest laban sa suspek pero nakatunog ito sa mga operatiba at humugot ito ng baril. Pinaputukan umano nito ang mga awtoridad na gumanti ng putok.

Nahaharap sa kasong robbery with violence or intimidation of person ang suspek na may piyansa na P100,000.

Nadala pa sa Basey District Hospital ang suspek ngunit namatay rin.

Nakuha naman mula sa lugar ang isang caliber .38 revolver at mga bala. Nakuha rin ang 5 cartridge ng caliber .38; isang caliber .45 fired cartridge case; at isang deformed fired bullet.

Ang suspek ay lider umano ng "Baculanlan Group" na sangkot sa insidente ng robbery-holdup sa mga bayan ng Basey, Marabut, Sta. Rita at mga katabing-bayan sa Samar.

Nakuhanan rin umano ng shabu ang suspek. - Ulat ni Ranulfo Docdocan