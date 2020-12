Sitwasyon sa Wuhan, China balik normal na: OFW

Marami nang mamimili sa mga tindahan sa Wuhan City, China, kung saan unang umusbong ang COVID-19. Larawan kuha noong December 7, 2020. Aly Song, Reuters

MAYNILA - Balik normal na ang buhay sa Wuhan City, China, ang lugar kung saan unang umusbong at kumalat ang COVID-19 isang taon na ang nakararaan.

“We’re normal here na in Wuhan,” pahayag ni Chay Roxas, isang overseas Filipino worker sa Wuhan.

Watch more in iWantTFC

Ayon kay Roxas, nagluwag na rin sa mga ipinatutupad na health protocol ang Wuhan tulad ng pagsusuot ng mask at physical distancing.

“Di na siya tulad ng dati. May makikita ka nang mga taong hindi na naka-mask. Konti na lang 'yung gumagamit ng QR Code. Hindi na ganun kahigpit and also wearing a mask is a safety precaution na lang hindi na siya ganun kahigpit,” sabi ni Roxas sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Paliwanag ni Roxas, nagsisilbi na lang ito bilang self-protection at self-awareness na mayroon pa ring virus.

Ang palengke kung saan lumabas ang unang mga kaso ng virus ay nananatili pa ring sarado, ayon kay Roxas.

“May barricade pa rin 'yung market,” sabi niya.

Maging ang makeshift hospital sa Wuhan ay isinarado na rin.

Dagdag ni Roxas, nag-umpisa naman ang face-to-face classes doon nitong Setyembre pero nananatili ring sarado sa mga banyaga ang borders ng China.

RELATED VIDEO: