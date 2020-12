Meralco puwedeng 'magputol' sa Enero kung walang bagong ERC moratorium

MAYNILA — Tatlong buwan nang hindi nakakabayad sa kuryente ang senior citizen na si Leonardo Sayson dahil sa tindi ng epekto sa kanila ng pandemya.

May pension siya pero kulang umano ito para sa 4 niyang anak at 8 apo na kasama sa bahay. Isa lang sa kanila ang may trabaho.

Giit ni Sayson, kawawa raw ang mga apo niya na umaasa sa internet para sa kanilang distance learning kung maputulan sila ng kuryente.

"Kasi sa budget kulang. Pang kain-kain lang muna... Sana by next year wag na lang muna maningil nang biglaan kasi wala pa, a-adjust pa... Sana bigyan kahit mga tatlong buwan para maka-recover naman kami," hirit ni Sayson sa Meralco.

Pero sabi ng Meralco, wala pang extension na ibinigay ang Energy Regulatory Commission (ERC) matapos nitong ipag-utos ang moratorium sa pagputol hanggang katapusan ng taon.

Pero dahil wala pang bagong utos ang ERC, posible nang magputulan pagsapit ng Enero sa pagtatapos ng moratorium.

"Doon sa announcement sa ERC ang kanilang advise is up to the end of the year. 'Yun ang sinusunod namin," ani Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga.

Ayon kay Zaldarriaga, maaari namang makipag-ugnayan sa kanila ang mga konsumer na hirap pa rin sa pagbayad.

"Doon sa mga nangangamba dahil hindi pa sila nagbabayad since March, kami ay open sa pakiusap kung ano ang gusto nilang gawin, if they want to settle, or come up with a settlement."

Kasabay nito, inanunsiyo ng Meralco na magkakaroon sila ng bawas sa singil ng kuryente sa paparating na December bill.

—Mula sa ulat ni Warren de Guzman, ABS-CBN News