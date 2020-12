Lalaki sugatan sa pamamaril sa Cagayan

Sugatan ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa bayan ng Ballesteros, Cagayan gabi ng Martes, ayon sa pulisya.

Kinilala ang biktima bilang si Felix Beltran, 54 anyos na truck driver at residente ng karatig-bayan na Amulung.

Sakay ng motorsiklo si Beltran at pauwi nang barilin ng suspek na nag-aabang sa may national highway sa Barangay Cabaritan West, ani Capt. Juliferr Narag, hepe ng Ballesteros Police Station.

Tinamaan sa kaliwang binti at kanang kamay ang biktima pero nagawa pa nitong imaneho ang motorsiklo para makalayo sa suspek.

"More or less 200 meters 'yong layo ng natakbuhan pa noong motorsiklo, nai-drive pa niya. Noong natanggap namin 'yong information coming from concerned citizen, nirespondehan naman na natin kaagad," ani Narag.

Naitakbo ng mga rumespondeng pulis sa ospital ang biktima, na kasalukuyang nagpapagaling pa.

Narekober naman sa pinangyarihan ng insidente ang isang tingga ng bala ng hindi pa matukoy na uri ng baril.

Ayon kay Narag, isa sa mga tinitingnan motibo sa pamamaril ay dating alitan.

Inihahanda na rin ng pulisya ang reklamong frustrated murder laban sa suspek, na nakilala rin ng biktima.

-- Ulat ni Harris Julio, ABS-CBN News

FROM THE ARCHIVES:

Watch more in iWantTFC