Ilang ospital dinalhan ng protective equipment

Hindi lang mga pasyenteng taga-Laguna ang tinatanggap ng San Pablo District Hospital kundi maging iyong mga galing sa karatig-probinsiya na tinamaan ng COVID-19.

"Ito ang designated COVID hospital ng buong province of Laguna pero we are catering to nearby provinces ng Quezon, Batangas, at Cavite. When you're moderate to severe, dito dinadala," ani Dr. Edgar Palacol, officer in charge ng ospital.

Ganoon din ang hamong hinaharap ng Batangas Medical Center, na nadagdagan din ang pasyente, kabilang ang mga may COVID-19.

Limitado ang isolation beds ng ospital at hindi madali ang paglimita sa pasok ng pasyente.

"Ang plano ng ospital ay mag-extend pa... ang target ay magkaroon ng 90 isolation rooms," ani Dr. Mariano Manaor Jr. ng Batangas Medical Center.

Bawat ospital ay maingat sa pag-asikaso ng mga pasyente para matiyak na hindi na madadagdagan ang kaso ng COVID-19.

Maging ang health workers ay patuloy ding nangangailangan ng proteksiyon.

"Ang kailangan talaga namin ngayon ay 'yong sustainability ng PPE (personal protective equipment)," ani Palacol.

"'Yong importante talaga, PPE, protection on a daily basis 'yan so 'yon talaga ang need ng hospital," ani Arlene Navarro, logistics manager ng Bataan General Medical Center.

Nagdala ang ABS-CBN ng mga PPE sa ilang ospital sa Laguna, Batangas, at Bataan bilang suporta sa medical frontliners.

"As long as we receive these [donations], patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa mga ospital at medical facilities na nangangailangan nito," ani Jen Santos, director for program operations ng ABS-CBN Foundation.

Samantala, patuloy na nananawagan ang ABS-CBN para sa pagbabayanihan at pagtulong sa pagbangon ng nga naapektuhan ng bagyo.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News