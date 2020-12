Higit P180-M halaga ng smuggled na sigarilyo winasak sa Zamboanga City

Mahigit P180-Milyong halaga ng smuggled na sigarilyo, tuluyan nang sinira ng Customs sa Zamboanga.



📷: @CustomsPH pic.twitter.com/cg5Y8n1N61 — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) December 9, 2020

MAYNILA — Sinira ng Bureau of Customs (BOC) nitong Miyerkoles ang mga nasabat nitong smuggled na sigarilyo sa port of Zamboanga.

Isinagawa ang pagsira sa mga ito sa sanitary landfill sa Barangay Salaan sa Zamboanga City. Ayon sa BOC, umabot sa kabuuang P183-milyon ang halaga ng mga nasabat na sigarilyo na ilegal na ipinasok sa bansa.

Pinadaanan ang mga sigarilyo sa payloader at binasa ng mga bombero.

Paliwanag ng Customs, isinagawa ang disposal sa mga kontrabando para ipakita umano ang "transparency" nila at maalis ang pagdududa ng korapsyon.

Ayon kay DOC District Collector Sigmundfreud Barte, ito na ang ikatlong pagwasak sa mga nasabat nilang kontrabando sa Port of Zamboanga ngayong taon.

Una ay ang pagwasak sa P245 milyon na halaga ng smuggled at mga pekeng sigarilyo noong Mayo at ang pagsira naman sa P1.5-bilyong halaga ng raw materials at mga counterfeit na internal revenue stamps noong Setyembre.

Sa tala ng BOC, umabot na sa P2.2-bilyong halaga ng ilegal na mga produkto ang nasabat sa pantalan ng Zamboanga mula Enero hanggang Disyembre ngayong taon.

—Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News