Guidelines para sa senior, PWD discounts sa online transactions planong ilabas

Hawak ng isang senior citizen ang kaniyang tablet. ABS-CBN News

MAYNILA - Online na lang nagsa-shopping ang 74 anyos na si Erlinda Baraquel mula nang magkaroon ng coronavirus disease (COVID-19) pandemic lockdown.

Ang paghihinayang niya, hindi mapakinabangan ang senior citizen discount sa ilang nagtitinda online o kapag gumamit ng third-party app para maghatid ng pagkaing binili online.

"Hindi na kami makapunta sa mga mall, bawal… Ayaw nga ako palabasin ng anak ko eh. Kahit online dapat bigyan ng discount," ani Baraquel.

Ganito rin ang hinaing ni Emily Implica noong bumili online ng diaper para sa 12 anyos na anak na may disability.

"Minsan po ang iba hindi ako pina-a-avail, kasi maliit na lang daw po 'yung kita nila, tapos babawasan pa ng discount," ani Implica.

Dagdag pa ni Implica, walang online account ang kaniyang anak pero ang ilang online merchant, nagbibigay lang ng persons with disability (PWD) discount kung mismong PWD ang mag-o-order.

Ayon sa National Council on Disability Affairs (NCDA), ngayong 2020 lang sila nakatanggap ng mga reklamo kaugnay ng mga PWD discount na hindi naibibigay sa mga transaksiyon online.

"Dati totally wala sa online. Kasi they would rather go to the restaurant. At saka dati, hindi uso 'yung third party delivery," ani Emerito Rojas, NCDA Executive Director.

Sumulat na rin noong Oktubre ang grupong Laban Konsyumer sa Department of Social Welfare and Development at sa NCDA para maglabas ng malinaw na panuntunan sa pagpapatupad ng batas na nagbibigay ng diskuwento sa mga senior at PWD, kahit online sila bumibili.

"Sana po 'yung privilege sa batas ng mga senior citizen ay ma-avail din nila sa online shopping. Wala naman kaming hinihinging bagong batas. Batas na 'yan. Entitlement na lang ang importante," ani Laban Konsyumer President Victor Dimagiba.

Pero ayon sa DSWD, nakikipagtulungan na sila sa DTI para sa pagbuo ng mga panuntunan.

"Nais pong ipabatid ng DSWD na makikipagtulungan ang ahensiya sa DTI upang mabalangkas ang panuntunan o guidelines hinggil sa mga usaping online transaction ng mga senior at PWD," anila.

Aminado ang DTI na isang hamon ang pagbalanse ng interes ng mga PWD at senior at pag-iwas na maaabuso ang kanilng pribilehiyo sa online transactions.

"‘Yung sa online ang napakahirap na gawan ng provision to avoid abuse, but we are certainly welcoming all suggestions on how we can make the guidelines really effective," ani DTI Chief Ramon Lopez.

May panawagan ang NCDA sa mga third-party application.

"Kung pinagkakatiwalaan nila 'yung third-party na dalhin 'yung pagkain, pagkatiwalaan din naman nilang ibigay 'yung diskuwento," ani Rojas.

Pero giit naman ni DTI Undersecretary Ruth Castelo, dapat mabigyan ng discount ang mga senior citizen - mapa-online o offline man ang transaksiyon.

"The Senior Citizens Act does not make any distinction between an online and an offline transaction. So senior citizens are really entitled to senior citizen discounts on all the items enumerated in the law," ani Castelo.

Target na mailabas ang mga panuntunan sa pagbibigay ng senior citizen at PWD discounts sa mga binibili online bago matapos ang 2020.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News