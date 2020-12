DOH paiigtingin ang info drive ukol sa COVID-19 vaccine

Ilang boteng may sticker na 'Vaccine COVID-19' sa isang illustration noong Abril 10, 2020. Dado Ruvic, Reuters/File

Kailangang mabigyan ng tamang edukasyon ang publiko tungkol sa pagpapabakuna laban sa coronavirus disease, ayon sa pinuno ng Food and Drug Administration (FDA).

Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, marami pa rin kasi ang hindi naniniwala sa bisa ng bakuna at nagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol dito.

"Kasi kung titingin tayo sa social media, napakarami po talagang anti-vaxxers na tinatawag. Naglipana 'yong mga news kahit po sa mga text lamang ninyo, makikita niyo sa cellphone niyo kung ano-ano tungkol sa bakuna," ani Domingo.

"Nagkakaroon po silang kaunting duda kahit po alam naman natin na wala namang scientific basis ang mga sinasabing ito," dagdag niya.

Nauna nang lumabas sa survey ng Social Weather Stations na higit 30 porsiyento ng mga Pilipino ang hindi kumbinsido na dapat silang magpabakuna laban sa COVID-19.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, maraming umayaw sa bakuna noon dahil sa kontrobersiya sa Dengvaxia.

"Fortunately, we were able to bring back the vaccine confidence and more and more mothers have brought their children to the health centers," ani Duque.

Ayon sa Department of Health, patuloy ang pagtaas ng kumpiyansa ng publiko sa mga bakuna sa tulong ng pagbuo ng isang task force at pakikipag-usap sa mga komunidad.

Mas marami pa umanong impormasyon na ilalabas ang DOH sa mga susunod na linggo.

Naghahanda na ngayon ang iba't ibang bansa para sa pagdating ng mga bakuna laban sa COVID-19, lalo't nag-umpisa na ang United Kingdom sa kanilang mass vaccination.

Maaaring sa susunod na taon pa magkaroon ang Pilipinas, ani vaccine czar Carlito Galvez.

"Ang most probable for Q1 are two vaccines, either Gamaleya or 'yong Sinovac," ani Galvez.

Sinovac controversy

Subalit humaharap ngayon ang Sinovac sa kontrobersiya matapos ilabas ng Washington Post ang report na nasangkot ang kompanya noon sa korupsiyon.

Umamin umano ang Sinovac na nagbigay ito ng halos P4 milyong suhol sa regulatory official ng China para pabilisin ang kanilang vaccine certification mula 2002 hanggang 2011.

Sinabi naman ni Duque na iimbestigahan ito ng review panel ng bansa.

"If true, it’s up to the vaccine expert panel to include this in the report and also FDA," ani Duque.

Bukod sa Sinovac at Gamaleya ng Russia, may supply deal na para sa bakuna ang private sector ng Pilipinas at kompanyang AstraZeneca.

Napili umano ang AstraZeneca dahil bukod sa magandang resulta ng clinical trials, hindi itinaas ng kompanya ang presyo ng bakuna.

Nag-anunsiyo naman noong Martes ang kompanyang Johnson & Johnson na maglalaan ito ng 500 milyon dose ng bakuna para sa mahihirap na bansa sa tulong ng Gavi, The Vaccine Alliance.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News

