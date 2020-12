ALAMIN: Unang COVID-19 vaccine na posibleng gamitin sa mga Pinoy

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nauna nang sinabi ng gobyerno na posibleng sa Marso 2021 ganapin ang unang bugso ng pagbabakuna sa ilang Pinoy kontra COVID-19.

Pero sa dami ng mga bakunang kasalukuyang dine-develop, ano nga ba ang posibleng iturok sa unang batch ng mga Pinoy na mababakunahan?

Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez, ito ay maaaring bakuna mula China.

"Ang most probable for Q1 are 2 vaccines, either Gamaleya (mula Russia) or Sinovac. But nakikita natin na there’s more confidence in Sinovac because Brazil, Indonesia already got some of those, nag-deliver na ang China sa kanila ng certain millions... Meaning the confidence is there," ani Galvez.

Malapit na umanong magkapirmahan ng kontrata ang China at Pilipinas para sa Sinovac vaccine. Wala rin aniyang dapat ikatakot ang mga Pilipino sa bakuna na galing China.

"Sinovac and the Chinese vaccines are very safe because they came from the classical inactivated platform," ani Galvez, na handa raw magpaturok nito.

Ani Galvez, malabong makakuha ang Pilipinas ng bakuna mula sa Pfizer sa first quarter ng 2021 dahil nauna na rito ang first world countries.

Target ng gobyerno na makapagbakuna ng 3 milyong Pilipino sa Marso 2021, sa pangunguna ng frontliners.

—Ulat ni Karen Davila, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC