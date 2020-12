2 Indian national timbog sa umano'y panggagahasa sa teenager

Hinuli ng National Bureau of Investigation ang 2 Indian national dahil sa umano'y panggagahasa sa isang 14 anyos na babae. ABS-CBN News

Arestado ang 2 Indian national matapos umanong gahasain ang anak ng isang ginang na hindi makabayad sa kanilang pautang.

Kinilala ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang mga suspek bilang sina Jaspal Brar at Sandded Singh.

Inireklamo sila ng 14 anyos na biktimang si "Mary" noong Setyembre.

Matapos gahasain, binantaan pa si "Mary" ng mga suspek na ipagkakalat ang kaniyang mga maselang larawan kapag hindi niya pinagbigyan ulit ang mga banyaga sa mga kahalayan ng mga ito.

Ayon kay "Mary," hindi makabayad ang kaniyang mga magulang sa pautang na 5-6 ng mga suspek kaya hiniling ng mga ito na ipambayad na lang ang dalagita.

Tumanggi si "Mary" sa gusto ng mga suspek hanggang sa kung ano-ano ang inalok sa kaniya ng mga ito kaya nakumbinsi umano siyang magpadala ng maselang larawan.

Itinanggi naman ni Brar ang bintang na panggagahasa.

Sinampahan ng kasong rape si Brar at attempted rape si Singh. Kinasuhan din sila ng child abuse at paglabag sa Anti-Child Pornography Act of 2009.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News