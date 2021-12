MAYNILA — Nahanap ng Department of Health (DOH) ang isa sa walong pasaherong dumating sa Pilipinas mula South Africa, kung saan unang na-detect ang mas nakahahawang omicron variant ng COVID-19.

Sa isang pahayag, sinabi ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire na kasalukuyang naka-home quarantine ang natunton na pasahero matapos dumating sa bansa.

Negatibo umano ang pasahero sa RT-PCR test at wala ring sintomas ng COVID-19.

Samantala, pinaghahanap pa rin ang pito pang ibang pasahero na mga returning overseas Filipino.

Tatlo sa kanila ang naglagay ng contact number ng agency at hindi personal number sa kanilang registration forms, habang isa naman ang naglagay ng maling numero.

Isa sa mga hinahanap pang pasahero ay nagbigay ng incomplete number, habang dalawa ang hindi makontak.

Ayon sa Bureau of Quarantine, nauna nang nakalapag sa Pilipinas ang mga pasahero bago pa man ilagay sa "red list" ang South Africa.

Nakalusot man umano ang mga ito sa screening ng mga awtoridad pero kailangan lang masigurado na wala silang sintomas na naramdaman pagkatapos dumating sa bansa.

"Naka-register sila sa One Health Pass po. Ang problem po, may mga ibang OFW (overseas Filipino worker) tayo o mga kababayan na ang nilalagay pong telepono ay iyong mga manning agency nila," paliwanag ni BOQ Director Roberto Salvador Jr.

Ayon kay Salvador, nakikipag-ugnayan na rin sila sa Philippine National Police at mga local government unit para mahanap ang mga nawawalang pasahero sa kani-kanilang mga address sa mga probinsiya.

"Out of 240 plus, lahat naman po na-locate. Ito lamang 8 ang hindi nakontak sa number na binigay nila," ani Salvador.

Sa ngayon, hindi pa nade-detect sa Pilipinas ang omicron variant.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC