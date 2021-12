MAYNILA - Sinimulan ng grupo ng mga bikers na sumusuporta sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo para sa pagka-Pangulo ang gabi-gabing pagbiyahe sa EDSA bilang kawanggawa.

Bikers supporting VP Leni Robredo launch nightly bicycle convoy along EDSA dubbed “fireflies pink light of hope”, after the pink lanterns on their bikes. Volunteers also give out food along the way,



📸: Kirk Salazar pic.twitter.com/EOXFfjZrbG