Buntis, tricycle driver patay sa banggaan sa Iloilo; baby nasawi rin

Kuha ng BFP Dueñas

Patay ang isang buntis na babae at isang tricycle driver matapos mabangga ng isang pick-up truck ang kanilang traysikel sa bayan ng Dueñas, Iloilo nitong Miyerkoles ng umaga.

Sa imbestigasyon ng Dueñas PNP, papunta sa Kalibo, Aklan ang pick-up at pagdating sa Brgy. Capuling, ay nag-overtake ito sa sinusundang truck pero nawalan ng kontrol ang driver nito.

Nabangga ng pick-up ang kasalubong na tricycle na minamaneho ni Laurence Hautea, at sinasakyan ng 7-buwang buntis na si Mela Pama at ang mga pamilya ng dalawa.

Bumangga ang pick-up sa isang nakaparadang truck at sumalpok ito sa isang vulcanizing shop.

Sa lakas ng pagkabangga ay tumilapon sa kalsada ang mga sakay ng tricycle at nasira ang malaking bahagi ng vulcanizing shop.

Mabilis na dinala sa ospital ang si Pama at Hautea pero idineklarang dead on arrival ang tricycle driver matapos magtamo ng malubhang sugat sa ulo. Binawian din ng buhay ang buntis habang inililipat sa ospital sa lungsod ng Iloilo.

Hindi rin nailigtas ang sanggol na nasa sinapupunan ng buntis.

Dinala sa pagamutan si Jonathan Pama, asawa ni Mela; si Daren Hautea, at si Ken Jun Pama. Patuloy na ginagamot sa ospital ang tatlo matapos magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan.

Nasa kustodiya ng Dueñas PNP ang driver ng pick-up at nakatakdang sampahan ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple serious physical Injuries and damage to property.

— Ulat ni Rolen Escaniel

