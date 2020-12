Politika sinisilip na motibo sa Perez slay

Pumanaw noong nakaraang linggo si Mayor Caesar Perez ng Los Baños, Laguna matapos barilin sa loob ng municipal hall compound. ABS-CBN News

MAYNILA — Politika ang isa sa mga sinisilip na motibo sa pagpaslang sa alkalde ng Los Baños, Laguna noong nakaraang linggo, sabi ngayong Martes ng pulisya.

Napatay noong gabi ng Huwebes si Mayor Caesar Perez matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa loob mismo ng municipal hall compound.

Ayon kay Brig. Gen. Felipe Natividad, hepe ng Calabarzon police, wala pa silang kongkretong motibo kaugnay sa pamamaslang pero hindi nila inaalis ang posibilidad na may kinalaman ito sa politika.

"That is one siguro but 'di pa tayo sigurado 'till now, but sa course ng aming investigation, isa 'yan sa tinitingnan natin, 'yong politika," ani Natividad.

Nakikipag-usap na rin umano ang mga awtoridad sa pamilya ng biktima, lalo't nawawala ang cellphone nito.

"During the processing of the crime scene, walang narekober na cellphone sa crime scene. So actually, kinakausap natin mga kamag-anak kasi ang cellphone ay vital, importante," ani Natividad.

Kahit pa may mga na-review nang CCTV kaugnay sa krimen, wala pa rin umanong pagkakakilanlan ang mga salarin sa krimen.

Bumuo na rin ang Philippine National Police ng isang special task group na tututok sa pagpatay kay Perez.

Inumpisahan na ng National Bureau of Investigation (NBI) sa Laguna ang panonood ng lahat ng CCTV footage sa lugar.

Sa paunang imbestigasyon ng ahensiya, lumalabas na 2 tama ng bala sa ulo ang tinamo ng alkalde.

Naniniwala rin ang mga taga-NBI na professional killer ang pumatay sa alkalde.

Noong gabi ng Lunes, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Rodrigo Duterte sa pamilya ni Perez pero itinanggi niyang responsable siya sa pagkakasama ng alkalde sa kaniyang narco-list.

"'Yong mga anak ni Perez, first of all, I'm sorry that your father died in the way it happened," ani Duterte sa kaniyang public address.

"'Yang listahan na 'yan, hindi akin 'yan. It's a collation," aniya.

Nauna nang itinanggi ni Perez ang pagkakadawit sa ilegal na droga.

Nitong Martes, inikot din sa Los Baños ang labi ni Perez.

-- May ulat nina Doland Castro at Jeck Batallones, ABS-CBN News