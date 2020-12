Pinoy nurse nagbigay ng kauna-unahang COVID-19 vaccine shot sa UK

Isang 90 anyos na babaeng British ang kauna-unahang taong nakatanggap ng bakuna kontra COVID-19 ng Pfizer-BioNTech sa labas ng clinical trials. Screenshot mula sa Reuters video

(UPDATE) Umukit ng kasaysayan ang isang Filipino nurse sa United Kingdom (UK) matapos maging kauna-unahang health worker na nagturok ng bakuna kontra COVID-19 sa labas ng clinical trials.

Kinilala ang nurse bilang si May Parsons, na pinuri ni British Ambassador to the Philippines Daniel Pruce, lalo't libo-libo sa mga medical frontliners sa UK ay mga Pilipino.

Labimpitong taon nang nurse si Parsons sa Coventry.

Watch more in iWantTFC

Sinabi niya sa programang "Good Morning Britain" na ikinagagalak niyang maging bahagi ng makasaysayang yugto sa laban sa COVID-19.

Ang 90 anyos naman na si Margaret Keenan ang kauna-unahang binakunahan kontra COVID-19 sa labas ng clinical trials, gamit ang bakunang na-develop ng Pfizer-BioNTech.

Bahagi ito ng mass vaccination program ng UK, na unang bansa sa mundo na gumamit ng Pfizer vaccine matapos itong aprubahan ng kanilang regulator noong isang linggo.

Para kay Keenan, maagang regalo ang bakuna dahil ipagdiriwang niya sa susunod na linggo ang kaarawan.

Isa ang UK sa may pinakamataas na bilang ng mga foreign-born nurse sa Europa. Tinatayang 18,000 ang Filipino staff sa UK National Health Service.

Sa ilalim ng vaccination program, uunahin sa UK ang mga residente ng care homes, mga may edad 80 pataas, at health at social care workers.

Malaking tagumpay din para sa siyensiya ang nangyaring bakuna, lalo't nagawa ito at naaprubahan nang wala pang isang taon.

Sa buong mundo, 67.6 milyon na ang nahawahan ng COVID-19, kung saan 1.5 milyon ang namatay, base sa tala ng Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.

Sa Pilipinas, nasa 442,785 na ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 matapos makapagtala ngayong Martes ng 1,400 dagdag na kaso ang Department of Health.

Pero sa bilang na iyon, 25,325 ang active cases dahil sa 408,790 gumaling sa sakit at 8,670 namatay.

-- Ulat nina Jeff Canoy at Rose Eclarinal, ABS-CBN News; May ulat mula sa Reuters