Parusa sa pasaway na bikers itutulak dahil sa dami ng naaaksidente sa EDSA

Inaayos ng isang siklista ang gulong ng kaniyang kotse. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Pumalo sa higit 2,000 ang bilang ng mga naaksidente sa mga bisikleta sa EDSA ngayong taon, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Matatandaang nauso ang pagbibisikleta dahil sa limitadong transportasyon na dala ng coronavirus disease (COVID-19) pandemic quarantine protocols.

Sa kanilang datos, aabot sa 2,259 ang naitalang aksidente. Sa bilang, 26 ang namatay. Nasa 1,541 naman ang nasugatan.

Madalas, tuwing alas-6 hanggang alas-9 ng umaga ang mga naitatalang aksidente. Aabot sa 200 ang naitatalang aksidente bandang alas-7 ng umaga.

Pinakamarami ang naitatalang aksidente sa Quezon City na may 501 aksidente. Sinundan ito ng Maynila na may 255, at Makati na may 170.

Kasama sa sanhi ng mga aksidente ay human error o kawalan ng kontrol, pagkalasing, at sirang brake. Pero sa 2,259 na insidente, 2,243 ang hindi nai-report ang dahilan ng aksidente.

Naniniwala naman ang MMDA na mas mataas na ang numero sa naipresenta nilang datos dahil marami umano ang hindi naire-report at naba-blotter sa pulisya, at may mga nagkakaayusan na matapos ang aksidente.

Dahil sa dami ng mga naaaksidente, magpapatawag si Metro Manila Council chairman at Parañaque Mayor Edwin Olivarez ng pulong para makabalangkas ang mga Metro Manila mayors ng mga ordinansa na nagpaparusa sa mga nagbibisikletang lumalabag sa traffic protocols.

Sa ngayon kasi, nakatuon lang ang mga ordinansa sa required na protective gear gaya ng helmet at reflectorized na vests.

"Siguro 'yung mga LGU na sakop ng EDSA, they have to amend their ordinances. 'Yung City of Pasay, Makati, Mandaluyong, and Quezon City," ani Olivarez.

Plano naman ng MMDA na tadtarin ng mga signage ang EDSA para klaro kung saan dapat bumiyahe ang mga bisikleta.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News