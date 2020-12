Panibagong relief supplies, naihatid sa Catanduanes

Dumating sa Virac, Catanduanes ngayong Disyembre 8, 2020 ang barko ng Philippine Coast Guard (PCG) na may dalang relief supplies para sa mga residenteng naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Retrato mula sa PCG

MAYNILA — Dumating sa Virac, Catanduanes ngayong Martes ang barko ng Philippine Coast Guard (PCG) na may dalang relief supplies para sa mga residente ng lalawigang hinagupit ng mga nagdaang bagyo.

Dala ng BRP Gabriela Silang ng PCG ang 65 toneladang pagkain, gamit, hygiene kits at iba pang relief supplies.

Ang relief supplies ay donasyon mula sa iba-ibang organisasyon at mga pribadong indibiduwal, ayon sa PCG.

BRP Gabriela Silang ng PH Coast Guard dumating na sa Virac, Catanduanes dala ang 65-toneladang relief supplies mula sa ibat-ibang organisasyon at pribadong indibidwal para sa mga biktima ng nagdaang bagyo.



📷: @coastguardph pic.twitter.com/pQdHk0QlxF — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) December 8, 2020

Ayon sa PCG, magpapatuloy ang kanilang relief supply transport mission hangga't may dumadating na tulong para sa mga biktima ng nagdaang mga bagyo.

Samantala, inihayag din ngayong Martes ng Philippine Red Cross (PRC) na namahagi ito ng P500,000 halaga ng shelter tool kits at galvanized iron sheets sa 61 pamilya sa Catanduanes at Camarines Sur na sinalanta ng mga bagyo.

Nagbigay din umano ang PRC ng tarpaulin at sleeping kits bilang bahagi ng shelter rebuilding efforts.

Nasa 200 pamilya sa Tigaon, Camarines Sur at 364 pamilya sa Virac ang nakatanggap ng tig-P3,500 cash grant mula sa PRC.

"This cash assistance will jumpstart the livelihoods of the affected families in Bicol," ani PRC Chairman and CEO Richard Gordon.

Sa Catanduanes unang nag-landfall ang Super Typhoon Rolly, na nagdulot ng matinding pinsala sa lalawigan, noong Nobyembre 1.

Hindi pa man nakakabangon sa Rolly, muling sinalanta ang island-province nang dumaan naman ang Bagyong Ulysses.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC

-- May ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News