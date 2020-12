NBI nagluluksa sa pagpanaw ng counter-terror chief

Naka-cordon ang tangapan ng National Bureau of Investigation-Counter Terrorism Division matapos matagpuang patay doon ang hepe na si Raoul Manguerra, Disyembre 7, 2020. Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

MAYNILA — Pumanaw na ang tagapamuno ng counter-terrorism division (CTD) ng National Bureau of Investigation, sabi ngayong Martes ng tagapagsalita ng ahensiya.

Ayon kay NBI Spokesperson Ferdinand Lanvin, natagpuang patay bandang alas-11 ng gabi sa kaniyang opisina ang 49 anyos na si NBI-CTD chief Raoul Manguerra. Hindi inihayag ang dahilan ng pagpanaw nito.

"He has been very instrumental in the anti-terrorism campaign not only of the NBI but also of this government," ani Lanvin.

Flag @ the NBI now at half-mast, as they express grief over the death of their colleague, NBI-Counter Terrorism Division Chief, Raoul Manguerra @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/3nwtboLjd0 — zyann ambrosio (@ZyannAmbrosio) December 8, 2020

Naka-half-mast ngayong Martes ang Philippine flag sa tanggapan ng ahensiya sa Maynila bilang pagluluksa sa pagpanaw ni Manguerra.

Naka-cordon din ang opisina ng NBI-CTD habang iniimbestigahan ng mga tauhan ng ahensiya ang insidente.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News