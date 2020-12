Mga aktibidad ng gobyerno para sa Int'l Human Rights Day, tinuligsa ng ilang grupo

Members of human rights groups lay flowers on photos of victims of alleged extra-judicial killings as part of activities leading up to International Human Rights Day, at the Bantayog ng mga Bayani in Quezon City on December 1, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News



MAYNILA - Dalawang araw bago ang paggunita ng International Human Rights Day, tinuligsa ng ilang human rights groups at ng Commission on Human Rights ang preparasyon at mismong aktibidad ng pamahalaan para sa naturang okasyon.

Taliwas daw sa tunay na human rights situation ng bansa ang mga nakaumang na programa na pinangungunahan ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs.

Napakarami umanong human rights violation ang nangyayari, gaya ng extrajudicial killings, pagsupil sa press freedom, mga pag-aresto, at pagre-red tag sa mga aktibista.

Binanggit rin ni CHR Commissioner Karen Gomez-Dumpit ang aniya'y pagsupil sa freedom of expression.

Ayon sa Secretary General ng Karapatan na si Cristina Palabay, ang bansa ay nahaharap umano sa pinakamalalang kalagayan ng human rights dahil sa dami ng mga paglabag.

“Sa Pilipinas, we have a precarious situation. Human rights advocates are called pretenders now," aniya.

Sa hanay lang umano ng human rights advocates, may 353 umanong napatay sa ilalim ng aniya'y extrajudicial killing.

Buhay na buhay rin umano ngayon ang red-tagging online at offline, kung saan nagkakaroon ng cyber attacks at pagtatanggal ng mga website. Kaya hinihiling ng grupong Karapatan ang kriminalisasyon ng red-tagging dahil maging ang mga estudyante ay biktima na rin nito.

Hindi umano dapat ito ginagawa sa mga estudyante dahil ang eskuwelahan ay isang lugar kung saan ang iba’t ibang ideya ay hinahayaang mapag-usapan bilang bahagi ng academic freedom ng mga estudyante.

Nais ng CHR na magkaroon ng pagkakasundo sa pagitan nila at ng pamahalaan.

Pero, ani Dumpit, sinsero dapat ito.

“We should always be open to dialogue but should be genuine dialogue. Efforts towards peace should be explored at all times because it's everyone’s aspiration," aniya.

Mangyayari lang umano ito kung susuriing mabuti ang mga nangyayari, at alamin ang mga kailangan ng human rights victims.

Nagpahayag naman ng suporta ang iba’t ibang human rights group mula sa Asya. Sinabi ng mga ito na alam ng buong mundo ang nangyayaring umano'y human rights violations sa Pilipinas, kaya dapat anilang maimbestigahan ang mga ito, lalo na ang EJK.

Sa bahagi naman ng talakayan nina NUJP Chairman Nonoy Espina, sinabi niyang ang press freedom ngayon ay threatened. Pero, sa kabila niyan, buhay pa rin ang freedom of expression at pinipilit pa rin maging malaya ng mga nasa media.

Sa kabila ng dami ng mga napapatay na journalist, hindi raw dapat tumigil ang mga mamamahayag sa pagsasalita at pamumuna sa pamahalaan.

“We have a potent weapon. It’s story-telling. Let’s continue telling stories of people until justice will be served," ani Espina.

Para kay Atty. Chel Diokno ng Free Legal Assistance Group, tila bumalik ang kalagayan ng pamamahayag sa rehimeng Marcos. Para sa kaniya, mas malala pa nga raw, kaya wala umanong saysay ang pagdiriwang ng International Human Rights Day ngayong Huwebes, ika-10 ng Disyembre.

“There’s not much to celebrate with the kind of human rights situation we have," ani Diokno.

Tinalakay ni Diokno ang Anti-Terror Act na aniya'y marami umanong butas, gaya na lang ng pagpapakulong sa isang tao kahit walang warrant of arrest.

Kaya umaasa si Diokno at ang NUJP na sa deliberasyon ng Anti-Terror Act sa Supreme Court sa Enero ay bibigyang halaga ang mga petisyong inihain nila para maprotektahan ang mga karapatang pantao.

