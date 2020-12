Lalaki sa Cagayan huli dahil sa umano'y sextortion, droga

Arestado ang isang lalaki sa Abulug, Cagayan dahil sa reklamong sextortion. Nakuhanan din umano siya ng ilegal na droga. Retrato mula sa Abulug police

Naaresto ng mga awtoridad ang isang lalaki sa Abulug, Cagayan na inireklamo dahil sa "sextortion" o iyong pagbabanta sa isang babae kapalit ng pakikipagtalik.

Kinilala ni Maj. Norly Gamal, hepe ng Abulug Police Station, ang suspek bilang si Reygi Cabanglan, residente ng karatig-bayan na Ballesteros.

Nagsumbong umano ang 29 anyos na babaeng biktima sa himipilan ng pulisya matapos makatanggap ng pagbabanta mula kay Cabanglan.

"Mayroon daw itong lalaki na nude picture ng babae, isine-send niya sa Messenger. Ngayon, para hindi ko na ikalat pa 'to, sabi nitong lalaki, magkita tayo for sex para ide-delete ko na," ani Gamal.

Hinuli ang suspek noong Sabado sa isang inn sa Barangay Libertad, Abulug, kung saan tatagpuin niya sana ang biktima.

Narekober sa suspek ang cellphone na naglalaman ng umano'y hubad na larawan ng biktima.

Ayon kay Gamal, dati nang nahuli si Cabanglan sa parehong modus at sumuko na rin noon dahil sa pagkakadawit sa ilegal na droga.

Nakuhanan din umano ang suspek ng sachet ng shabu sa kaniyang wallet.

"Hindi pa niya natatapos yung community-based wellness and rehabilitation program niya," ani Gamal.

Nagkakilala ang suspek at biktima sa pamamagitan ng text messaging at minsan na rin silang nagkita sa Apayao, base sa imbestigasyon ng pulisya.

Itinanggi naman ng suspek ang mga paratang at iginiit na kasintahan niya ang biktima.

Nasampahan na ang suspek ng mga reklamong grave coercion at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, at Cybercrime Prevention Act of 2012.

-- Ulat ni Harris Julio