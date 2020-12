Gatchalian binatikos ang NLEX dahil sa 'pa-victim' na pahayag

MAYNILA — Tuloy ang toll holiday sa Valenzuela City ngayong Martes matapos suspendihin ng lungsod noong Lunes ang business permit ng North Luzon Expressway (NLEX) operator dahil sa umano'y perwisyong dulot ng kanilang palyadong cashless system.

Dahil dito, mas maluwag at mabilis na ang takbo ng mga sasakyan sa mga bahagi ng NLEX sa Valenzuela.

Libreng nakakadaan ang mga motorista sa mga exit sa Valenzuela sa ngayon dahil bawal nang maningil ng toll fee ang NLEX sa nasasakupan ng siyudad.

Nasa sentro ng kontrobersiya ang Metro Pacific Tollways Corporation na siyang operator ng NLEX dahil sa umano'y di maayos na pagpapatupad nito ng radio-frequency identification (RFID) system, na nagdudulot ng matinding trapiko sa Valenzuela.

Ayon kay Mayor Rex Gatchalian, nagpapatuloy ang toll holiday hangga't hindi naisasaayos ng NLEX ang kanilang sistema na perwisyo umano sa mga customers.

"Kaya kailangan kalampagin para gumalaw sila sa lalong mabilis na panahon," ani Gatchalian.

Ayon kay Gatchalian, nakikipag-ugnayan na ang NLEX upang magkaroon ng pulong ang dalawang kampo.

Sa isang pahayag, sinabi ng NLEX na ginagawa nila ang lahat para mapabilis ang pagsasaayos ng kanilang sistema at humingi ng paumanhin sa kanilang mga stakeholder na naabala nito.

Pero hindi nagustuhan ni Gatchalian ang tono ng pahayag ng NLEX dahil tila nagpapa-victim pa raw ito.

1. Do not pretend that your are the victim or the public interest defender here! Precisely we got to this point bec you victimized and took forgranted your customers!



2. Don't turn the table to make others look like the aggressor. The LGU had to step in to protect the https://t.co/kilgGsbPfZ — Rex (@rex_gatchalian) December 8, 2020

"Do not pretend that your are the victim or the public interest defender here! Precisely we got to this point because you victimized and took for granted your customers! Don't turn the table to make others look like the aggressor. The LGU had to step in to protect the riding public from your incompetence," nanggagalaiting sabi ni Gatchalian sa kaniyang Twitter.

—Ulat ni Raffy Santos, ABS-CBN News