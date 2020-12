Estudyanteng naaksidente, dumalo sa online graduation habang nagpapagaling sa ospital

MAYNILA - Para kay Joelinda Castillo, biniyayaan siya ng pangalawang buhay matapos makaligtas sa aksidente sa Pangasinan.

Ayon kay Castillo, nakaladkad siya ng isang motorsiko na minamaneho ng lasing na rider noong Nobyembre 29, isang linggo bago ang kaniyang virtual graduation sa unibersidad noong Disyembre 5.

"Matagal ko nang hinihintay 'yung pagkakataong maka-graduate po. Gusto ko pong maka-graduate. Tapos, nangyari pa sa akin ito. Pero, nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng second life,” kuwento ni Castillo sa panayam sa TeleRadyo, Martes ng umaga.

Pinalad pa rin siyang makasama sa kanilang online graduation kahit nagpapagaling sa ospital. Nakapagtapos si Castillo ng Bachelor of Arts in Secondary Education, Major in Filipino, sa Pangasinan State University sa Urdaneta City.

Kuwento ni Castillo, nakaupo siya kasama ang kasintahan sa gilid ng kalsada sa harap ng bahay nito nang biglang inararo siya ng motorsiklo.

“Wala po kaming narinig na busina man lang ng motor para sana na-warning kami. Nahagip po ako. Kitang-kita ng boyfriend ko kung paano ako inararo ng motor,” sabi niya.

Dahil sa aksidente, nagkaroon siya ng fracture sa ribs at ankle.

Naantala tuloy ang ginagawa niyang pagre-review para sa Licensure Examination for Teachers (LET) para sa susunod na taon.

Hanggang ngayon din ay wala pang iniaabot na panggastos ang nakadisgrasya sa kaniya. Kaya ang nahihirapan aniya sa kaniyang pagpapagamot ay ang ama at inang nagtatrabaho naman sa ibang bansa.

Pero sa kabila nito, hindi nawawalan ng tiwala sa Diyos si Castillo. Paniwala rin niya na ang mga hamong ito ay magpapatibay pa sa kaniya.

“Magtiwala pa rin tayo sa Kaniya. ‘Wag po tayong bibitaw sa mga promises Niya. Active po ako sa church, never po akong nag-doubt kay Lord. Alam ko po na 'yung challenges na 'yun, mas magpapatibay pa sa akin,” sabi niya.

Sa mga nais magpaabot ng tulong kay Castillo, maari siyang i-message sa kaniyang Facebook page.

