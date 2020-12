Duterte, gustong gawing libre ang COVID-19 testing

MAYNILA - Pinabubuo ni Pangulong Rodrigo Duterte si Health Sec. Francisco Duque III ng plano kung paano pwede gawing libre ang pagpapatest ng mga Pilipino kontra COVID-19.

Matatandaang kamakailan lamang ay nagbaba ng utos si Duterte na lagyan ng price cap o regulasyon ang RT-PCR testing dahil may naniningil ng sobrang mahal nito.

Ayon kay Duque, nasa P4,500 hanggang P5,000 ang presyo ng RT-PCR testing kung private health facilities ang gagawa, pero nasa P3,800 naman kung government facilities.

“Kailangan po iyong private laboratory...kasi limited ang capacity ng ating government laboratories, although we have been expanding our capacity," ani Duque.

Sa kabila nito, mas gusto ng Pangulo na wala na talagang gagastusin ang mga Pilipino sa pagpapatest sa COVID-19.

Ani Duterte, bagaman may plano na ang gobyerno para makakuha ng bakuna kontra sa COVID-19, mahabang panahon pa rin ang hihintayin bago maabot ang target na bilang mga Pilipino.

Dahil dito, pagpapatuloy lang din ang demand para sa pagpapatest.

“Tignan ko kung may pera magbigay nalang tayo and all government hospitals and health centers mabigay natin na libre, free of charge, target 2nd quarter if you can have a program review and look for the money," ani Duterte.

Sumang-ayon si Duque at tutugunan umano ang naturang plano ng Pangulo.

