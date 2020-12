Divisoria muling dinagsa ng mga mamimili; yantok ginamit para sa physical distancing

Situwasyon sa Santa Elena Street sa Divisoria, Maynila nitong umaga ng Disyembre 8, 2020. Jerome Lantin, ABS-CBN News

Muling dumagsa ngayong Martes ang mga mamimili sa Divisoria, Maynila, kaya't nag-ikot rin ang mga awtoridad para makapagpatupad ng mga health protocol kontra COVID-19.

Bitbit ng mga tauhan ng Manila Police District (MPD) sa pag-iikot sa Divisoria ang halos isang metrong yantok, na ginamit bilang panukat ng physical distancing sa pagitan ng mga tao.

Hindi kasi naiwasang may makalimot sa health protocols sa mga taong nagpunta sa shopping area ngayong araw na isang holiday dahil sa pagdiriwang ng Feast of the Immaculate Conception.

Pinara ng mga pulis ang isang e-trike sa Recto Avenue matapos makitang lumalabag sa physical distancing. Puno kasi ito ng 4 na pasahero kaya magkakatabi na ang mga nakasakay.

Pinababa ang 2 pasahero, at pinaghiwalay naman sa upuan ang 2 naiwan.

Hindi rin nakalusot ang isa pang e-trike na 3 naman ang sakay. Pinabalik ang pamasahe ng isang pasahero, at naiwang nakasakay ang 2 magkamag-anak.

Pinag-aaralan na ng MPD kung magi-impound ng mga pampublikong sasakyan na lumalabag sa health protocols.

May mga pulis ding nag-ikot sa Divisoria na gumamit ng speaker para magpaalala tungkol sa health protocols.

May hawak namang mga karatula ang ibang pulis na nagpapaalala tungkol sa isang metrong distansiya.

"Napansin namin, dikit-dikit na. Parang normal na 'yong situwasyon natin. Hindi dapat ganoon," ani Police Lt. Col. Magno Gallora Jr. ng MPD.

Pero para sa tinderang tulad ni Vina Lachica, maganda ang muling pagdagsa ng mga mamimili kahit may takot pa rin siya sa COVID-19.

-- Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News