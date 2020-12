Australia at China, magbibigay ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas: Galvez

MAYNILA - Inanunsiyo ni vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr. nitong Lunes na nagpahayag ang Australia at China na magbabahagi ito ng bakuna sa Pilipinas laban sa COVID-19.

“Maganda po na iyong mga bansa ay nakabili ng more than their population, they are more than wiling to share it with us, particularly ang Australia at ibang bansa, and I believe ang China po. Nakausap na po namin si (Chinese) Ambassador Huang Xilian. They might be able to give some, contribute...ngayon po on-going ang negotiation namin sa kanila,” ani Galvez sa isang pulong kasama si Pangulong Rodrigo Duterte.

Natitiyak naman umano ni Duterte na walang magiging mga “kickback” at magiging malilinis umano ang transaksyon ng gobyerno.

Itinanggi naman niya na kinakaligtaan ng gobyerno ang mga mayayaman na nangangailangan din ng bakuna, at sinabing sa plano kasi ng pamahalaan uunahin pa rin ang frontliners at mga mahihirap.

Sinabi rin ni Duterte na wala siyang balak bigyan ang mga sangkot sa illegal drugs trade.

“Iyong nagyaman, iyong mahirap na nagyaman sa droga, ang injection ninyo sa totoo lang, rabis. Ipakagat ko sayo sa aso,” aniya.

Iniutos naman ni Duterte ang paggamit ng mga bakanteng hotel, motel, at inns para doon mailagay ang ibang COVID-19 patients.

Aniya, marami kasing natatakot umano na sa ospita dinadala matapos madapuan ng virus. Pati pagkain aniya ay balak ilibre ng gobyerno.

Tiniyak naman ng Pangulo na ide-decontaminte ang mga gagamiting pasilidad ng mga hotel, motels at inns.

