7 Misa pamumunuan ng Quiapo Church kada araw ng Simbang Gabi

Naghihintay sa labas ng Quiapo Church ang mga deboto ng Itim na Nazareno sa gitna ng patuloy na restriction sa dami ng pinapapasok sa simbahan. Kuha noong Hunyo 7, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Pitong Misa ang pamumunuan ng Quiapo Church kada araw ng Simbang Gabi at gaganapin ito sa dalawang magkahiwalay na lugar sa siyudad sa gitna ng pagiingat sa siksikan ng mga parishioner dahil sa patuloy na banta ng COVID-19.

Ayon kay Fr. Douglas Badong, parochial vicar ng Quiapo Church, 6 na misa ang gaganapin sa kanilang simbahan habang isa naman ang sa Liwasang Bonifacio.

“Sa Quiapo, tatlo sa umaga. Alas-4 ng umaga, 5:15 and then 6:30 ng umaga. 'Yan po ay pang Simbang Gabi. Tapos sa gabi naman 6 p.m., 7:15 at 8:30 p.m. Tapos additional nga sa Liwasang Bonifacio na 8 p.m.," ani Badong.

Watch more in iWantTFC

Hinimok kamakailan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mga lokal na pamahalaan na mag-organisa ng 9-araw na novena Mass sa mga malalaking lugar para ma-accommodate ang mas maraming tao.

“Ang Quiapo ang mamamahala ng misa na gaganapin d'yan sa Liwasang Bonifacio, sa may harapan ng City Hall, simula po December 15 hanggang December 23 para sa anticipated Simbang Gabi,” sabi ni Badong.

Kaya naman aniya ng City Hall na maka-accommodate ng 300 katao para sa Simbang Gabi na gaganapin doon.

Hiling din niya na magkaroon ng ibang opsiyon ang mga deboto na makapag-simba sa ibang mga simbahan tulad ng Sta. Cruz Church at sa San Sebastian Church.

“Since hindi naman kakayanin po 'yung mga barangay dahil masyado din masikip 'yung mga barangay sa paligid ng Quiapo kaya kailangan talaga 'yung medyo maluwag,” sabi ni Badong sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Paalala lamang niya sa lahat ng deboto na sumunod sa lahat ng ipinatutupad na health protocols laban sa pagkalat ng COVID-19.

“Salamat na lang at kahit papaano wala pa tayong napapabalita na dahil sa simbahan, o dahil dito sa Quiapo, ay tumataas ang cases,” sabi niya.

“Sana po 'yung magsisimba, magsuot pa rin face mask at face shield. Sana po ang ipanalangin natin, ang pagnonobena mayroon tayong mga kahilingan, sana isa doon ay talagang matapos na itong virus lalo na papalapit na ang ating kapistahan, Traslacion,” sabi niya.

Nauna nang sinabi ng lokal na pamahalaan ng Maynila na kanselado ang taunang Traslacion ng Itim na Nazareno dahil patuloy pa ang banta ng COVID-19. Milyon-milyong deboto ang lumalahok sa pagtitipon na ito tuwing Enero.