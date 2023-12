Watch more News on iWantTFC

Inaresto ng National Bureau of Investigation (NBI) ang dalawang magkapatid dahil sa pagbebenta umano ng mga maseselang litrato at video ng kanilang mga anak at pamangkin sa Barangay San Jose Del Monte, Bulacan.

Paniwala ng NBI, pinagpatuloy ng dalawa ang ilegal na gawain matapos maaresto ang isa pa nilang kapatid sa parehong kaso noong isang taon.



Masama ang loob ng ina ng biktima sa kanyang kapatid na suspek.

"Sobrang sakit, hindi ko akalain na magagawa niya 'yan. May history ng ganyan tapos gagawin niya pa na ganu'n. Sana 'wag mo gawin 'yun mga ganito, maawa ka naman. Magtrabaho kayo nang maayos at marangal," anang ina na si Leonor.



Pero nagulat ang mga NBI agent nang biglang nagkuwento ang 8 anyos na biktima, at nagsabing pati ang sarili niyang ina ay kasabwat umano sa krimen, kaya't pati ito ay inaresto.

"Bakit naman po ako papayag nang ganoon kung ganoon po ang gagawin, di ba? Dapat po protektahan natin ang ating mga anak, di ba?" ani Leonor.

Natunton ang mga suspek matapos mahuli sa Amerika ang bumili ng mga maselang litrato at video. Ayon sa NBI, ginawang negosyo ng magkakamag-anak ang pang-aabuso ng mga bata.



"Nagiging problema ito, nagiging patern sa imbestigasyon. Despite nahuhili ang isang kaanak, the following year nahuhuli ang ibang kaanak. Hindi sila nadadala. Akala nila wala itong effect sa mga bata," ani Atty. Yehlen Agus, chief ng NBI Anti-Violence Against Women and Children Division.



Dinala na sa Department of Social Welfare and Development ang biktima at pati ang dalawa niyang kapatid. Kulong naman ang magkapatid sa kasong Human Trafficking at Online Sexual Abuse.

-- Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News