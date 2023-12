Dental warehouse sa Malabon, natupok

MAYNILA - Inakyat sa second alarm nitong Miyerkoles ng gabi ang sunog sa dalawang palapag na warehouse ng dental supplies sa Malabon City, ayon sa Bureau of Fire Protection (BFP).



Bandang alas-4 ng hapon nang sumiklab ang sunog sa naturang storage house. Itinaas ang sunog sa second alarm ng 5:07 p.m.



Walang naitala na nasugatan at hindi pa mahagilap ng mga awtoridad ang may-ari ng warehouse.



Ayon kay FO2 Edralin Santos, patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog.

