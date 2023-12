Arestado sa Bulacan ang tatlong babae na nagbebenta umano ng mga pekeng motorcycle accessories online, sabi ngayong Huwebes ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG).

Ayon kay Police Capt. Ericson Roc, deputy chief ng CIDG sa Camanava area, nakatanggap sila ng impormasyon na nagbebenta ng pekeng motorcycle accessories sa online shopping app ang mga nasabing suspek.

"Mayroon po tayong complainant na pumunta rito sa opisina at nag-report na may ibinebenta na pekeng handle grip ng motorsiklo via online po. Nag-conduct po kami ng test-buy sa company and then naka-produce po kami and certify na ito po ay peke," ani Roc.

Gamit ang P5,000 buy-bust money ay nakipagtransaksyon ang mga tauhan ng CIDG bandang ala-1 ng hapon noong Miyerkoles.

Nakumpiska sa mga suspek ang apat na kahon ng mga pekeng motorcycle accessories na galing ng China. Nagkakahalaga umano ito ng higit P45,000.

Ayon pa kay Roc, binebenta ang mga produkto na mas mura kaysa sa original kaya marami ang nabibiktima.

"Ang presyo po nito ay napakamura sa halagang P100 plus eh ang original po nito ay nasa P350," paliwanag ng pulis.

Iginiit ng mga suspek na hindi nila alam na peke ang mga binebenta nilang produkto dahil inuutos lang ito sa kanila ng may-ari.

"Hindi naman po aware na peke 'yon kasi trabahante lang kami doon," sabi ng isa sa mga suspek.

Hinahanap na rin ngayon ng mga tauhan ng CIDG ang Chinese na may-ari ng warehouse.

May paalala rin usi Roc sa publiko na mahilig mag-online shopping: "Maging mapanuri po tayo ngayong papalapit na Pasko sa ating mga bibilhin po."

"If it is too good to be true po, na mura nga po 'yong produkto but 'yong quality po hindi natin masisigurado po," aniya.

Mahaharap sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines ang mga suspek.

