Watch more News on iWantTFC

Muling ikinasa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang "Oplan Isnabero" laban sa mga taxi driver na namimili at nangongontrata ng mga pasahero.

Ito'y sa gitna ng pagdagsa na naman umano ng mga pasahero bunsod ng holiday season.

Binigyang diin ng LTFRB na sino mang taxi driver na mapatutunayang namimili ng pasaherong isasakay ay pagmumultahin ng P5,000 sa first offense, P10,000 sa second offense, at P15,000 sa ikatlo na maaari pang ikatanggal ng lisensiya.

Pero ayon sa mga taxi driver, may mga lugar kasing delikado nilang daanan, lalo na kapag inaabot na sila ng dilim.

"May mga lugar talaga na mayroong nangyayaring holdapan... Kaya 'yong lugar na medyo risky sa'min, iniiwasan namin," anang driver na si Elmer Derla.

Hinimok ng LTFRB ang publiko na i-report agad sa kanila ang mga isnabero at nangongontratang driver sa pamamagitan ng hotline number na 1341 at QR codes na nakakabit sa mga pampublikong sasakyan.