Mga Pinoy dumagsa, nakisaya sa Barrio Fiesta Dubai 2022

DUBAI – Kitang-kita at ramdan ang excitement at saya ng bawat isa, lahat sabik na sabik na makita ang kanilang hinahangaang Kapamilya artists sa Barrio Fiesta Dubai 2022.

Aliw na aliw ang mga Pinoy fans sa paglabas ni Eric Nicolas na game na game na nakipagkulitan. Sumunod na nag-perform sina AC Bonifacio at Kyle Echarri.

Walang humpay naman ang pakikipag-selfie ng fans sa dalawang young artists. Mini-concert naman ang hatid ng Phillipines’ “Queen of Teleseryes at Movie Theme Songs” na si Angeline Quinto.

Muling napakinggan ang kanyang hit song na “Kunin Mo Na Ang lahat sa Akin.” Mas lalong naantig ang damdamin ng mga manonood nang kantahin niya ang “Pasko Na Sinta Ko.”

All out na ang sigawan, hiyawan at maging iyakan ng DonBelle fans nang lumabas ang love team nina Donny Pangilinan at Belle Mariano, na bida sa pelikulang “An Inconvenient Love.”

“Finally, nandito na sa Dubai si Donny at Belle, DonBelle! DonBelle! DonBelle! Sobrang nakaka-happy ng puso,” sigaw ng Bubblies, fans ng DonBelle.

Mapalad naman ang ilang fans at may exclusive silang picture taking sa kanilang mga idolo.

“Donny, Diyos ko, mahal na mahal kita,” sabi ni Jeriana Cassandra Tayag, fan ng DonBelle.

“Hi Donny, I am your biggest fan. I love you,” sabi ni Faith Distor, fan ng DonBelle.

Nagbakasali pa rin ang mga ilang manonood na muling makita at makipag-selfie sa mga Kapamilya artists pagkatapos ng show.

“Ibang tao rito, mga Kapamilya natin sa Dubai, sobrang saya!” sabi ni Eric Nicolas.

“Iba talaga kasi first time naming mag-Barrio Fiesta, grabe yung welcome nila sa amin, we love guys so much,” sabi ni Donny.

“Sa lahat ng kapamilya natin dito sa Dubai, thank you so much at Maligayang Pasko,” bati ni Belle.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

