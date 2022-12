Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Arestado ang isang district director ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at ilan pang agent nito sa isinagawang buy-bust sa mismong headquarters ng ahensya sa Taguig City, Martes ng gabi.

Nasamsam ng National Capital Region Police Office sa operasyon ang maliliit na pakete at isang malaking package ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng nasa P9 milyon.

Nakumpiska rin ang 4 na baril, P1,000 at isang timbangan.

Ayon kay Southern Police District chief Brig. Gen. Kirby Kraft, mga aktibong nagtatrabaho pa ang mga PDEA agents na kanilang natimbog sa nasabing anti-illegal drug operation.

Sinabi naman ni PDEA Director General Moro Virgilio Lazo na ikinalulungkot niya na mga kawani pa ng ahensiya ang naaresto.

"Wala pa akong interaksyon sa kanila kasi we're trying to find our bearings in the office and pinag-aaralan namin, and unfortunately this thing happened," aniya.

Ito aniya ay magsisilbing patunay na wala silang pinipili sa kanilang kampanya kontra droga.

Patuloy pa ang imbestigasyon sa kaso ng mga nasangkot na PDEA agent. Kasalukuyan silang nasa kustodiya ng Metro Manila police.