DonBelle pinakilig ang fans sa Abu Dhabi

ABU DHABI - Nakabibinging hiyawan, tilian ang sumalubong sa stars ng 'An Inconvenient Love' na sina Donny Pangilinan at Belle Mariano sa kanilang pagbisita sa Abu Dhabi.

“I honestly didn't expect them to be that many like when we entered wow. I’m glad that even here in Abu Dhabi, we can really feel the love of our kababayans.” sabi ni Belle.

“Sobrang happy po kasi before sa TV lang nakikita, sa Twitter, sa Instagram, pero today nandito na po sila,” sabi ni Princess Camerino, Donbelle Bubblies.

Nasa UAE ang isa sa pinakamainit na loveteam ngayon para sa World tour ng kanilang hit Romance Comedy.

“It’s a dream come true to be able to go around, country to country,” dagdag ni Donny.

“Not only in the Philippines, even here in Abu Dhabi, Dubai, even in Singapore, the countries we’ve visited, grabe yun pagmamahal nila. And I’m so glad na tinatangkilik muli ang pelikulang Pilipino,” dagdag ni Belle.

Ang mainit na pagtanggap ay mula sa fans na nanggaling pa sa iba-ibang bahagi ng UAE para lang masilayan ang kanilang idolo.

“We’re humbled and grateful to have this opportunity once again. I’m so happy people are going out again to cinemas,” sabi ni Donny.

Batid ni Donny ang pananabik ng fans makaraan ang mahigit dalawang taon ng pandemya kaya’t inihahandog nila ang pelikulang ito sa kanilang fans.

“Sana sa pelikulang ito makita nila yun pagmamahal namin sa kanila because this our way of giving back to them,” sabi ni Donny.

Para kay Safiyah, nadama nilang ang pagiging totoo ng dalawang young stars, isa iyan sa mga dahilan kung bakit sumusuporta siya sa DonBelle.

“You can see naman po na parang ‘di sila for fan service lang, and I like how they put God in the center of everything,” sabi ni Safiyah Solkar, Donbelle Bubblies.

“Sobrang thankful po namin sa kanila dahil na-inspire nila kami,” dagdag ni Camerino. Lalong kinilig ang fans nang makaroon sila ng pagkakataong makapagtanong sa kanilang idolo.

Ang ‘An Inconvenient Love’ kuwento ng isang young adult na ‘di basta-basta nagtitiwala sa tao ang ginagampanan ni Belle na kabaliktaran ng kanyang ugali sa totoong buhay.

May bonus pang pa-photo ops ang hot loveteam para sa kanilang fans.

“Sa mga kaibigan niyo, kapamilya na ‘di pa nakakapanood ng “Incovenient Love,” it’s showing in cinemas worldwide,” paanyaya ni Belle.

(Kasama ang ulat nina Aldwin Cosuco at Milanie Regalado)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: