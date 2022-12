MAYNILA - Niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang Camarines Norte, na naramdaman din sa ilang parte ng Metro Manila.

Ayon sa state seismology bureau na Phivolcs, Intensity I ang naramdaman sa Quezon City.

Naitala ang Intensity V sa Mercedes at Jose Panganiban sa Camarines Norte.

Intensity IV naman ang naitala sa Daet, Camarines Norte, at sa Guinayangan at Polillo sa Quezon.

Naitala ang Intensity III sa Ragay, Pili, Iriga City sa Camarines Sur; Mauban, Lopez, Mulanay, Alabat, at Gumaca sa Quezon.

Sa Tabaco, Albay; Dingalan, Aurora; Batangas City, Batangas; Calumpit, Plaridel, Pulilan, Marila at San Ildefonso sa Bulacan; Sagnay, Camarines Sur; Carmona, Cavite; Marikina City; Pasig City; Gapan City, Nueva Ecija; Pinamalayan, Oriental Mindoro; Guagua, Pampanga; Infanta, Pangasinan; Dolores, Infanta, at Calauag sa Quezon; at Taytay at Tanay, Rizal naman naitala ang Intensity II.

Intensity I ang naitala sa Legazpi City, Albay; Bulakan, Santa Maria, Guiguinto, Obando, Malolos City, Pandi, at Dona Remedios Trinidad sa Bulacan; Tagaytay City, Ternate, Cavite; Candon, Ilocos Sur; Calamba at Los Banos, Laguna; Malabon City, Pasay, Quezon City, Muntinlupa City, at San Juan City sa Metro Manila; Mapanas, Northern Samar; San Antonio, Gabaldon at Cabanatuan City sa Nueva Ecija; Calapan City, Oriental Mindoro; Tayabas at Lucena City sa Quezon; Angono, Morong, Antipolo, at Cainta sa Rizal.

PAGLIKAS

Kani-kaniya ang paglikas ng mga residente at mga empleyado sa mga apektadong lugar.

Sa Caloocan, nagtipon ang mga empleyado ng LGU sa Caloocan People's Park nang maramdaman ang lindol sa lugar.

Inatasan na ni Caloocan Mayor Dale Malapitan ang kanilang disaster office na gabayan ang mga empleyado at inspeksyunin ang kalagayan ng City Hall building at mga kalapit na pasilidad nito.

Kita ang paggalaw ng chandelier sa isang lugar sa Pasay City, nang mangyari ang lindol.

Lumikas din ang ilang estudyante sa Araullo High School at kawani sa Office of the Press Secretary sa Maynila.

Sinuspinde naman ang klase sa bayan ng Jose Panganiban sa Camarines Norte dahil sa lindol.

Sinuspinde rin ang lahat ng biyahe ng Philippine National Railways (PNR), maging ang sesyon sa Commission of Appointments ng Senado.

-- May mga ulat nina Lady Vicencio, Ronilo Dagos, at Robert Mano, ABS-CBN News