Solid North? Ilang kababayan ni Marcos Jr. pinapa-disqualify siya

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Isa pang petisyon ang inihain sa Commission on Elections (Comelec) nitong Martes para pigilan ang kandidatura ni Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa Halalan 2022.



"Walang Solid North," sigaw ng grupong Pudno Nga Ilokano o Tunay na Ilokano sa paghahain ng disqualification petition sa Comelec laban sa kababayan nilang si Marcos.

"Hindi po totoo na may Solid North, ang patunay diyan kami po na mga taga-Ilocos region ay nandito ngayon para mag-file ng disqualification case laban kay Bongbong. 'Tong si Bongbong napakakapal ng mukha, hindi nagbabayad ng buwis," ani Crisanto Palabay, isa sa mga petitioner.

Kabilang din sa grupo ang ilang nagpakilalang biktima ng martial law ng ama ni Marcos.

Nakaangkla ang petisyon sa tax evasion conviction ni Marcos noong 1995.

Muli namang iginiit ng tagapagsalita ni Marcos na panggulo lamang ang mga petisyon.

"[W]e urge those who are behind these pathetic stunts to please respect the Filipino people and their democratic right to decide for themselves and their collective future," ani Vic Rodriguez.

Sa ngayon, umabot na sa 8 ang mga petisyon sa Comelec laban kay Marcos.

—Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News