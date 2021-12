Watch more on iWantTFC

Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na ang repatriation flights galing sa Europa na para sa mga na-stranded na Pinoy dahil sa travel ban ay libre lang para sa mga mapapatunayang "in distress" o hindi na kayang mamasahe pauwi.

Kasabay ito ng banta ng omicron variant at paglalagay bilang red list country sa ilang bansa na apektado ng variant na ito.

Ayon sa Migrant Workers Affairs Office ng Department of Foreign Affairs (DFA), hindi chartered flight ang repatriation flights kundi commercial flight na pinayagan lang lumipad pa-Maynila dahil sa humanitarian reasons.

"Doon sa may kakayanan, nakikiusap kami na magkusa na sila bayaran 'yung fare nila. Doon sa mga distressed na naubusan talaga ng pera, naubusan ng means, 'yun talaga babayaran po ng DFA. 'Di kasama ang magva-vacation, we do not pay for foreigners at non-essential travel," ani Undersecretary Sarah Lou Arriola ng DFA Migrant Workers Affairs.

Ayon sa DFA, may vetting process o dadaan lang talaga sa proseso ng pag-check ang mga pasaherong sasagutin ng gobyerno ang tiket.

Bukod sa Europe, naghahanap na rin ang ahensiya ng paraan para makauwi ang stranded sa mga bansa sa Aftica dahil sa travel ban.

Umakyat na ang bilang sa 60 ng mga Pilipino na stranded doon.

"Mas difficult kumuha ng humanitarian flight to Africa. Wala tayo direct flight Africa. May stop over talaga. Maraming countries talaga na nag-ban ng South Africa. Habang andoon sila, we will give assistance to them habang naghahanap tayo ng flight," ani Arriola.

Pinaghahanap naman ng Deparment of Health ang walong pasahero na nakarating sa Pilipinas na galing South Africa bago ipatupad ang travel ban.

Ayon sa DOH, hindi sumasagot ang mga pasahero o kaya ay kulang ang inilagay na contact information.

"We already flagged the Bureau of Quarantine and the Department of Transportation regarding this matter so that they can coordinate with the specific agencies of these individuals," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

-- Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News