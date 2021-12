Panukalang pagpapalawig sa 2021 national budget, lusot na sa 2nd reading sa Senado

MAYNILA - Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang batas na magpapalawig sa paggamit ng 2021 national budget.

Tanging si Senador Panfilo Lacson ang tumutol sa extension. Bago ang botohan, tinanong muna ni Lacson sa period of interpellation ang sponsor ng panukala na si Senador Sonny Angara kung ang pagpapalawig na naman sa paggamit ng budget ay tila pagkunsinti sa kahinaan ng mga ahensya ng gobyerno.

Giit ni Lacson, makailang beses na kasing pinalawig ang pambansang budget.

Ang 2018 General Appropriations Act ay pinalawig ng isang taon, gayundin ang 2019 GAA at 2020 GAA.

At ngayon ang 2021 GAA, pinalalawig na naman ang validity ng isang taon.

"Are we not condoning or institutionalizing the inefficiencies of implementing agencies to utilize the budget," aniya.

Aminado naman si Angara na sa pagpapalawig ng effectivity ng budget ay may aspeto talaga na tila nakukunsinti ang kahinaan ng mga ahensya ng gobyerno.

"I think there is an aspect of than...Pero sa totoo lang the last 2 years is quite difficult because of the pandemic and we didn't help ourselves by having the FLR or for later release. So noong panahon ng pre-pandemic hirap na nga tayong mag-comply sa cash-based budgeting...then the pandemic came and obstacle were placed in way of agencies then nag FLR pa ho tayo," paliwanag ni Angara.

Suhestyon ni Lacson, para hindi na paulit-ulit na nagpapasa ng extension sa 2021 GAA, alisin na ang bahagi kung saan nakasaad na dapat magamit ang pondo sa loob ng isang taon lamang.

Tugon ni Angara, napag-usapan na ang kahalintulad na suhestyon sa komite at sinabi ng budget department na kung hindi magbibigay ng timeline o isang taon para magamit ang pondo ay posible na babagal o baka mag relax ang mga ahensya sa paggamit ng pondo.

Sabi pa ni Angara posible na ang 2021 GAA na lang ang mapapalawig ang validity.

Sa kanila kasi aniyang panukalang 2022 budget naglagay na sila ng isang section dito na tutugon sa problema ng kabagalan sa paggamiit ng pondo ng mga ahensya ng pamahalaaan.