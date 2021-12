Pagdating ng mga pasahero sa NAIA Terminal 1 noong Nobymebre 29, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Umapela ang isang opisyal na ibalik sa tatlong araw ang quarantine sa hotel facilities ng mga manggagaling sa yellow at green list countries.

Ito ay habang hinihintay pa kung gaano kalakas ang transmissibility at pagkalubha ng sintomas na dala ng coronavirus disease (COVID-19) Omicron variant.

Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na mas praktikal at mas marami ang makakauwi sa bansa kapag ibinalik sa tatlong araw ang quarantine sa hotel, at ituloy na lang sa bahay ang 7 hanggang 8 araw na quarantine.

"Nag-request ako kay Secretary Duque at sa mga medical advisers kung pwede before December 15 makikita natin, buong mundo ano ang nangyayari kasi they're waiting for the test that's coming out so they will make an announcement ang tingin ko before December, mid-December, so kung gawin nila yan, then there's still a chance for people to make habol here and come home," ani Concepcion.

Sa ganitong paraan aniya ay makakahabol ang mga uuwi na magdiwang ng Pasko sa kanilang mga pamilya.

Hiling ni Concepcion na sana bago mag-Disyembre 15 ay may desisyon na ang Department of Health tungkol dito.

Sa ngayon ay dapat mag-facility based quarantine ang mga biyaherong uuwi ng Pilipinas sa ilalim ng yellow list at green list, hanggang sa lumabas ang kanilang swab test result, na gagawin sa ika-5 araw na nakaquarantine.

Bago nito, hindi na kailangang mag-facility based quarantine ang mga nasa green list, basta't may negatibong RT-PCR test result na kinuha bago ang flight, habang ang mga nasa yellow list ay kailangang mag-quarantine hanggang sa lumabas ang kanilang test result na gagawin sa ika-3 araw na nasa pasilidad.