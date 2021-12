Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Magsasagawa ng regular na swab testing ang Valenzuela City sa lahat ng mga guro na kasali sa pilot test ng face-to-face classes sa lungsod.

“Ang sa amin lang, we will do swab test ng mga guro at support staff every week kasi may sarili naman kaming laboratory para masigurado nating negative sa swab ang ating mga teachers,” sabi ni Mayor Rex Gatchalian.

Aniya, ito ay para masigurado na rin na magiging ligtas ang mga batang papasok sa eskuwelahan.

Dalawang paaralan sa lungsod ang kasama sa limited face-to-face classes. Ang mga ito ay ang Tagalag Elementary School at ang Disiplina Vlllage Bignay Elementary School.

“Ok naman, very smooth,” ani Gatchalian sa takbo ng unang araw ng face-to-face classes nitong Lunes.

“Pareho silang apat na section ang tumakbo at bawat section, 16 ang estudyante. Mataas yung antas ng minimum health standards. Wala namang untoward incident,” sabi ng alkalde.

Dapat aniya na nakasuot palagi ng face mask at face shield ang mga mag-aaral. Mahigpit din silang susunod sa physical distancing at iba pang minimum public health protocols.

Samantala, sinabi ni Gatchalian na mananatiling sarado ang ilan sa kanilang mga parke habang nagsasaayos pa ng patakaran para maging maayos ang pila ng mga taong nais gumamit nito.

“For the longest time sinara natin 'yung family park, people’s park at iba pang park, 4 yan all in all. Nitong nag alert level 2 gumawa kami ng sistema na limit lang ang pwedeng pumasok at every 3 hours lang ang change shift. Wala kaming naging problema sa loob ng park. Ang naging problema namin sa labas ng park,” sabi ni Gatchalan.

Kahit aniya tatlong oras pa ang shift ay maraming tao ang naghihintay sa labas ng park at hindi na nasusundan ang physical distancing.



“So we had to close our family park again. Narealize natin na excited ang mga tao na pumunta sa park. Even if kaya nating makontrol sa loob, yung ‘di natin makontrol sa labas,” sabi niya.

Ginagawan na aniya nila ito ng bagong sistema.

“Hopefully, sa Enero pati yung sa labas ma-address namin,” sabi niya.

- TeleRadyo 7 Disyembre 2021