Mga estudyante at magulang sa Ricardo P Cruz St. Elementary School sa Taguig City sa unang araw ng pilot face-to-face classes sa Metro Manila noong Disyembre 6. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Masaya si Gladys Dinah Tagotilla sa desisyon niyang isama sa pilot face-to-face class ang kanyang limang taong gulang na anak. Kasali kasi ang Kinder sa pilot classes sa Aurora Quezon Elementary School sa Maynila.

Kahapon nagsimula ng klase at kahit ngayong pangalawang araw na ay excited pa rin aniya ang anak niyang pumasok sa school. Pagdating ng bahay kahapon, bukambibig aniya ng anak niya na may libreng pagkaing ibinigay ang school at may bago na siyang mga kaibigan.

"Excited siya kasi may bago siyang friends na nakikita. Hindi na siya na bo-bore. Sa bahay, bored siya. Dito sa school, marami siyang friends daw," ayon kay Gladys.

Nangangamba pa rin siya aniya sa COVID-19, pero mas maayos na rin kung sa paaralan mismo matuto ang anak niya dahil marami rin problema kung sa bahay lang. Sabi niya, "Mahirap kasi pag sa bahay lang. Hindi na pakiki-usapan nang maayos. Nakikinig naman, pero mas ano sa laro."

Masaya rin si Principal Randy Emen sa unang araw ng pilot face-to-face classes.

"Very successful ang day 1 natin sa dami ng bisita at sa suporta ng stakeholders." Dagdag niya, "so far walang problema na encounter kahapon sa first day."

Mahigpit aniya ang health protocol sa paaralan kabilang na ang pagsuot ng face mask, paghugas ng kamay at pagsunod sa physical distancing. May mga bagong handwash area na ipinagawa ang paaralan at may mga plastic barrier rin ang bawat mesa sa classroom. May QR code rin ang ID ng mga estudyante para sa contact tracing.

"Normal na may takot pa talaga dahil nandito lang ang virus at may bagong variant na papasok. Pero with proper coordination, tapos prayer, tapos pag observe ng city health protocols, tiwala sa amin, mairaraos natin ito para sa bata," sabi ni Emen.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News

