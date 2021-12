Watch more on iWantTFC

Pabor si Health Secretary Francisco Duque III na panatilihin sa Alert Level 2 ang Pilipinas sa harap ng banta ng mas nakahahawang omicron variant ng COVID-19 sa paparating na holiday season.

Ayon kay Duque, sa kabila ng bumubuting lagay ng COVID-19 sa bansa, mas mainam na manatili ang Alert Level 2, na nakatakdang matapos sa Disyembre 15.

"Para sa akin, dapat siguro, tama lang manatili muna tayo sa Alert Level 2," ani Duque.

"Ang mobility tataas na naman ngayong Kapaskuhan… at merong nagbabadya o banta ng omicron variant. Maigi na konserbatibo tayo, anyway malaki-laki na rin ang bahagi ng ekonomiya na binuksan natin under the Alert Level 2," aniya.

Nauna nang ipinanukala ng University of the Philippines COVID-19 Pandemic Response Team na pagkatapos ng holiday season na lang magpatupad ng Alert Level 1.

Ayon naman sa scientist na si Fr. Nicanor Austriaco, fellow ng OCTA Research Group, lumalabas sa mga paunang datos na bagaman mas nakahahawa ang omicron variant, maaaring hindi naman ito nagdudulot ng mas malalang sakit kompara sa delta variant.

"Omicron hospitalizations are quite low. Of the people who were hospitalized, what is so amazing about the omicron is that 70 percent of them do not need oxygen. This is very different from the delta experience," ani Austriaco.

Para kay Austriaco, hindi kailangang mag-panic ng mga Pilipino kaugnay sa variant at sa halip ay ipagdiwang ang Pasko habang patuloy ang pag-iingat.

"We have attained substantial population immunity from natural infections and vaccinations in urban areas," ani Austriaco.

"At least the NCR (National Capital Region) with nearly 100-percent protection of adults and increasing among teenagers, we’re going to be robustly protected against the future surge," aniya.

Pero ayon sa Department of Health, hindi pa nakakamit ng ibang rehiyon sa bansa ang mataas na vaccination rate.

Katunayan, lampas 38 milyon pa lang ng mga puwedeng bakunahan na Pinoy ang fully vaccinated.

"Dito sa NCR they were able to achieve already 'yong 70 percent na target, pero sa ibang regions mababa pa rin. So hindi natin masasabi na pantay-pantay if it's substantial enough to protect our whole country," ani Health spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Sa kabila nito, tumaas naman ng higit 40 ang puwesto ng Pilipinas sa COVID-19 recovery ranking ng Nikkei Asia.

Mula 103, pang-57 na ang Pilipinas sa listahan ng 122 bansa, bunsod ng pagtaas ng score pagdating sa infection management.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News