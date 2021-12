Contractual workers ng gobyerno nagprotesta para sa benepisyo

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nagkasa ng kilos-protesta nitong Martes ang ilang grupo ng mga kawani ng gobyerno para igiit na pakinggan din ang kanilang mga panawagan lalo na ngayong may pandemya.

Ilang buwan na lang ang natitira bago magpalit ng administrasyon pero lumang problema pa rin ang isinisigaw nila: ang kontraktuwalisasyon.

"Manggagawang kontraktuwal gawing regular!" sigaw nila sa lansangan sa Maynila.

Nagprotesta ang ilang grupo ng mga kawani ng gobyerno sa lungsod ng Maynila para igiit ang kanilang mga panawagan wakasan na ang kontraktwalisasyon, dagdag na sahod, sampung libong pisong gratuity pay at sapat na benepisyo lalo na ngayong may pandemya. pic.twitter.com/ALFermdFPH — Raya Capulong (@RayaCapulong) December 7, 2021

Hindi man nakaporma sa Mendiola dahil hindi sila pinayagan ng mga pulis, itinuloy pa rin nila ang protesta sa tabing kalsada para igiit ang ilang taon na nilang mga panawagan.

Kinontra rin nila ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang talumpati na natupad ang halos lahat ng ipinangako niya noong siya ay nangangampanya pa lang.

"'Yung pangako niya na wawakasan niya ang 'ENDO' hindi niya natupad so ayun 'yung sinisingil ng mga kawani ng gobyerno," ani Alan Balaba, presidente ng Social Welfare Employees Association of the Philippines.

Ang street sweeper na si Josephine Mensurado napaluha habang ikinukwento kung gaano kahirap ang kanilang buhay ngayong may pandemya.

"Kayod dito, kayod doon kahit may sakit ako... Pilit pa rin ako nagtatrabaho kasi ako lang nag-iisang nagtatrabaho para sa kanila," aniya.

Bilang isang single mother at kontraktuwal na manggagawa, hirap siyang pagkasyahin ang P8,000 sahod kada buwan para buhayin ang 5 anak.

"Halos nadudurog ang puso ko, umiiyak ako pero hindi ko ipinapakita sa kanila... Kailangan kong maging malakas, kailangan ko ipakita sa kanila na malakas ako, na hindi ako nagrereklamo sa kanila para sila ay magsumikap rin sa buhay," hinaing ni Mensurado.

Kaya minsan ay napipiltan siyang umekstrang magkonduktor sa jeep at maglabandera.

"Sana taasan 'yung sahod o kaya magkaroon kami ng benefits, dahil para once may mangyari sa 'kin meron man lang asahan 'yung mga anak ko," aniya.

Dagdag-sahod din ang panawagan nila, lalo't matagal na nilang gusto na gawing P16,000 ang national minimum wage sa gobyerno at P750 per day na dagdag-sahod para sa mga nasa pribadong sektor.

Ngayong nalalapit na ang halalan, nais ng mga kawani ng gobyerno na mahalal ang kandidatong totoong may malasakit anila sa mga manggagawang tulad nila.

—Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News