Reading hub na may libreng WiFi binuksan sa isang bahay sa Daraga

Maraming estudyante ang pumupunta ngayon sa isang bahay na inuupahan ng pamilya Montales sa Barangay Anislag sa bayan ng Daraga, Albay.

Bukod kasi sa pagiging reading hub o lugar kung saan maaari silang magbasa, mayroon ding mga computer at libreng WiFi na magagamit nila sa kanilang pag-aaral.

Ayon kay Leo Montales, noong nakaraang linggo lang binuksan ang pasilidad para sa lahat ng estudyante sa kanilang barangay.

"Last week of November, nakita ko 'yong friend ko, may reading hub sa Tabaco [City]. So, na-inspire ako and dinagdagan ko lang ng WiFi, kasi alam ko ang paghihirap ng students ngayon," ani Montales, isang English teacher.

"Marami ang can't afford to buy load para sa internet sa kanilang pag-aaral or online classes. At least, in our own little way, we can help them," dagdag niya.

Ang mga libro naman sa reading hub ay donasyon umano ng mga kaibigan ni Montales.

Ipinatutupad ngayon ang distance learning — kung saan nag-aaral ang mga bata mula sa kanilang mga bahay gamit ang modules, online classes, telebisyon at radyo — dahil sa patuloy na banta ng COVID-19.

Bilang hakbang kontra-COVID-19, 5 mag-aaral lang ang maaaring gumamit ng pasilidad nang sabay-sabay para matiyak na may physical distancing.

May alcohol at face mask din sa learning hub, ani Montales.

Bukas ang reading hub ng pamilya Montales mula alas-6 ng umaga hanggang alas-10 ng gabi.

Nauna nang sinabi ng Department of Education na pinapayagan naman ang mga learning hub sa mga komunidad basta hindi nagdaraos doon ng face-to-face classes at nasusunod ang mga health protocol.

