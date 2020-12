Mga kasambahay na naka-live-out arrangement dumarami: DOLE

MAYNILA — Dumarami ang mga kasambahay na mas gusto ang live-out arrangement at masuwelduhan batay na rin sa umiiral na minimum wage, sabi ngayong Lunes ng isang opisina sa ilalim ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Sabi sa TeleRadyo ni Maria Criselda Sy, executive director ng DOLE-National Wages Productivity Commission, lumabas sa survey ng Philippine Statistics Authority (PSA) na tumataas ang live-out arrangement.



Nasa 72 percent o 1,005,947 ang mga kasambahay na naka-live-out set-up, habang halos 400,000 lang ang nakatira sa kanilang mga employer o amo.

Ayon kay Sy, sumusweldo sila ng P3,000 hanggang P6,000 kada buwan.



Mainam naman aniya ang live-out arrangement dahil naiiwasan ang mga pang-aabuso.

"In a sense, if you will look at the result of the survey, ang good news po dito ay 72 percent na po ng ating kasambahay ay nasa live-out. So, bakit po natin sinabing good news ito? Kasi ho, ito ay naglalayo sa kanila sa exploitation. Alam n'yo naman sa household, 'di ba? Mayroon ho silang time sa sarili nila na makapagpahinga, matulog. They can also attend to their own family," ani Sy.

Samantala, iginiit naman ni Sy na kahit pinili ng ibang kasambahay ang live-out arrangement, dapat pa ring bigyan ang mga ito ng 13th month pay ngayong Disyembre.



Dapat parehas din ang benepisyo na kanilang natatanggap.



Binanggit din ni Sy na sa ngayon, pinagtutuunan nila ng pansin kung paano paiigtingin ang pagkakaroon ng kontrata ng mga kasambahay sa kanilang mga employer.

