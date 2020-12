Mga camera gagamitin sa paghuli ng traffic violators sa Maynila

MAYNILA — Inilunsad ngayong Lunes ang no-contact apprehension bilang paraan ng paghuli ng mga traffic violator sa mga pangunahing kalsada sa lungsod ng Maynila.

Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang paglulunsad ng no-contact apprehension program sa kanto ng Quirino at Taft Avenue sa Malate district.

Nasa 36 bagong HD camera ang in-install sa mga major thoroughfare sa lungsod. Kukuhanan ng mga ito ng mga video at retrato ang traffic violator bilang ebidensiya.

Ayon kay Moreno, wala nang lusot ang mga lalabag sa batas trapiko dahil 24/7 gumagana ang mga camera at binabantayan ng mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau (MTPB) sa command center.

Manila Mayor Isko Moreno, led the launch of the new no-contact apprehension program (NCAP) to be implemented along major thoroughfares in the city @ABSCBNNews pic.twitter.com/iPOabMnmNr