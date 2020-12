LRT-1 may 'Christmask train' ngayong holiday season

The LRT-1 launches their "Christmask" train, featuring a giant face mask and face shield at the front and caricatures of frontliners on the side, for their annual yuletide season design on December 7, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — Tila nakasuot ng face mask at shield ang mga tren ng LRT-1 na sasalubong sa mga commuter ngayong kapaskuhan.

Binansagan ang mga ito na "Christmask train," ang bersyon ng taunang Christmas design ng LRT-1 trains na napapanahon din sa kinahaharap na COVID-19 pandemic.

Ayon sa Manila Light Rail Corp. (LRMC), paalala ito sa mga commuter na alalahanin ang health protocols tuwing bumibiyahe.

"Iba naman ang pinagdaanan natin this year. Gusto namin i-balance sa time natin, and at the same time bigyan ng kaunting aliw or kaunting saya ang tao," ani LRMC President and CEO Juan Alfonso.

Nakalarawan naman sa mga gilid ng tren ang iba-ibang frontliner gaya ng mga doktor, nurse, guwardiya at service worker.

Parangal umano ito sa kanilang mga kontribusyon ngayong taon.

Hindi tulad noong mga nakaraan na puno ng disenyong pamasko ang mga Christmas train, ngayong ay simple lang ang disenyo at nakakabit lang ang mga harang sa pagitan ng mga pasahero para ipaalala ang physical distancing.

Namahagi rin ang pamunuan ng LRT-1 ng mga safety kit na may alcohol, face mask, at face shield.

Tiniyak ng LRMC na nilinis ang daloy ng hangin sa mga bagon ng tren at ipinagbabawal din ang pakikipag-usap sa cellphone sa loob.

Patuloy naman ang chemical at UV disinfection sa bawat biyahe ng tren.

Sa tala ng Department of Health noong Linggo, nasa 439,834 na ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

-- Ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News