ALAMIN: Ugat ng sigalot sa pagitan ng Valenzuela at NLEX toll operator

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Tuluyan nang sinuspinde ng Valenzuela City nitong Lunes ang business permit ng operator ng North Luzon Expressway (NLEX) matapos itong mabigong matugunan ang reklamo ng lungsod.

Nag-ugat ang sigalot sa ilang linggo nang trapiko sa lungsod dahil sa ipinatupad na radio-frequency identification (RFID) system sa NLEX para sa lahat ng motorista.

Sakit ng ulo ito para sa mga motoristang bumabaybay sa 6 na kalsadang papasok ng NLEX mula sa Valenzuela.

"Ayusin nila 'yung protocol at sistema, nakaka-traffic eh. Hindi tama 'yan," ani Rodelio Scala, motorista.

Malaking isyu umano ito para sa lungsod na bukod sa nasa bungad ng expressway ay puno ng mga pabrika't industriyang pinagmumulan ng maraming produkto.

Una nang sumulat si Valenzuela Mayor Rex Gatchalian sa NLEX noong nakaraang linggo para humingi ng konkretong solusyon sa problema ng trapiko sa lungsod dulot ng mga problema sa RFID system.

Hindi rin pinagbigyan ng Valenzuela City ang 15 days na hinihingi ng NLEX na maimbestigahan ang mga problema sa kanilang sistema.

"Seven years na ang RFID. 'Wag nila sabihin 'imbestigahan ang problema...' Hindi na tatagal ang commuters sa ganyan. It is highway robbery, and lost productivity," ani Gatchalian.

Dagdag ni Gatchalian, nasa police power nilang suspendihin ang business permit ng NLEX sa Valenzuela.

Ibig sabihin, hindi puwedeng maningil ng toll ang NLEX sa mga exit nito sa lugar.

Sisiguruhin naman ng LGU na mananatiling bukas ang mga tollgate kahit suspendido ang operasyon ng NLEX sa lungsod.

Nauna nang nakiusap ang NLEX sa Valenzuela na 'wag munang suspindihin ang kanilang business permit habang naghahanap sila ng solusyon sa mga palyadong RFID.

Pero buwelta ni Gatchalian, dapat humingi ng paumanhin ang NLEX sa kanilang mga naperwisyo at magdeklara ng toll holiday habang inaayos ang kanilang sistema.

"Pakinggan n'yo naman boses ng tao... They literally get money from us, from our pockets para sa load... Maling mali. We're not giving them a choice."

Paiimbestigahan naman ni Sen. Sherwin Gatchalian, kapatid ni Rex, ang concession agreement ng gobyerno at NLEX kung hindi maayos ng kompanya ang kanilang serbisyo.