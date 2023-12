Chinese national na kasabwat sa kidnapping sa Pasay, timbog

Arestado ang isang Chinese national na sinasabing kasabwat sa pagdukot ng turistang Chinese sa Pasay City.

A-beinte y sais noong Nobyembre nang nirespondehan ng pulisya ang babaeng Chinese na kinidnap at ninakawan umano ng tatlong suspek.

Agad nilang nahuli noon ang isang Malaysian national na nagbabantay sa biktima.

Sa isinagawang follow-up operation, namataan ng pulisya ang itinuturong sasakyan at plate number na ginagamit ng iba pang mga suspek.

“After a week of surveillance, nakita natin ‘yung sasakyan. So we tried na pinara but he sped up. Nagkaroon ng habulan hanggang sa naabutan namin around 500 meters,” ayon kay PCol. Mario Mayames, OIC ng Pasay City Police Station.

“Binangga even ‘yung mobile natin. Sira po ‘yung pintuan ng mobile car natin," dagdag ni PCol. Mayames.

Sa imbestigasyon, bukod sa kidnapping, may iba pang mga kinasasangkutan ang naturang suspek.

“He’s involved in supplying drugs allegedly sa mge employees ng POGO and also ‘yung mga Chinese employees or working in POGOs, siya ang nagbibigay ng mga babae,” sabi ni Mayames.

Nalaman din nila ang modus ng grupo.

“May spotter sila sa casino and then pag nakita nila na malakas magpatalo, he offered na parang pahiram. And then, ‘pag hindi makabayad, kinikidnap nila."

Narekober sa suspek ang ilang sachet ng hinihinalang shabu at mga tablet na hinihinala namang ecstasy.

Mahaharap ang suspek sa mga reklamong reckless imprudence, attempted homicide, at assault upon an agent of a person in authority.

Inihahanda na rin ng pulisya ang pagsasampa ng reklamong kidnapping laban dito.

Patuloy ang pagtugis ng mga awtoridad sa isa pang Chinese national na kasabwat ng mga naaresto.

Inaalam na rin nila kung miyembro ang mga ito ng isang malaking kidnap for ransom na grupo.