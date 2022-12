HONG KONG - Inilunsad ng Philippine Consulate General o PCG sa Hong Kong ang kauna-unahang online Language and Cultural Exchange Program sa pagitan ng mga estudyante mula Hong Kong at Pilipinas na idinaos mula October 26 hanggang November 23, 2022.

Mga lumahok sa online Language and Cultural Exchange Program sa pagitan ng Pilipinas at Hong Kong

Itinampok ang kultura ng Pilipinas at HK sa ginanap na online event kung saan nagbahagi ang mga estudyante mula sa dalawang bansa ng kani-kanilang kultura at ginamit din ang wikang English at Cantonese sa mga talakayan.

Nagbigay ng kanyang welcoming remarks si CG Raly L. Tejada para sa mga estudyante at iba pang partner organizations na nakilahok kung saan kabilang ang mga estudyante at lecturers mula sa Polytechnic University of the Philippines o PUP at Hong Kong Metropolitan University – LiKa Shing School of Professional and Continuing Education o HKMU-LiPACE.

Nagbigay mensahe rin si Dean Czarina Saloma-Akpedonu of Ateneo De Manila University-School of Social Sciences habang tinalakay naman ni PUP Dean of College of Arts and Letters Dr. Romeo P. Peña ang kahalagahan ng pang-unawa sa kultura ng ibang bansa. Ibinahagi naman ni HKMU-LiPACE Dean Dr. Benjamin Chan ang naging mahalagang papel ng Hong Kong sa kasaysayan ng Pilipinas.

(Top left photo) PH Consul General to Hong Kong Raly L. Tejada | (Top right photo) Dean Czarina Saloma-Akpedonu of Ateneo De Manila University-School of Social Sciences | (Bottom left photo) PUP Dean of College of Arts and Letters Dr. Romeo P. Peña | (Bottom left photo) HKMU-LiPACE Dean Dr. Benjamin Chan

Ayon pa sa PCG, ang programa ay naisakatuparan sa pagtutulungan ng Hong Kong Metropolitan University, Ateneo de Manila University, Polytechnic University of the Philippines, Hong Kong's Leisure and Cultural Services Department, at ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA) ng Pilipinas.